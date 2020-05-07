Maduro, Guaido ile ABD’liler arasında imzalandığı argüman ettiği belgeyi açıkladı

Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te internet üzerinden videokonferans yoluyla basın içtiması düzenledi.

Maduro, pazar günü devletine deniz yoluyla yapılan sızma teşebbüsüyle ilgili ABD merkezli şahsi güvenlik şirketi Silvercorp CEO’su Goudreau ile muhalif başkan Guaido arasında kapalı bir ittifak imzalandığını belirtti.

Kameralar önünde kelam konusu itilaf evrakını gösteren Maduro, bu durumun kendisine yönelik bir darbe teşebbüsü olduğunu ve bunu kabul etmediklerini söz etti.

Silahlı aksiyon ve darbe girişi için pazar gününden bu yana devlete sızmaya çalışan 4 kişinin daha yakalandığına dikkati çeken Maduro, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

Maduro’nun açıkladığı yeni isimlerle birlikte, hafta sonundan bu yana memlekete sızarken yakalanan kişi sayısı 17’ye yükselmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Maduro, ABD’yi destek vermekle suçladığı, silahlı fiil ve darbe teşebbüsü için pazar gününden bu yana memlekete sızmaya çalışan 17 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Venezuela güvenlik güçlerinin memlekete girerken yakaladığı ABD’lilerden, Luke Alexander Denman’ın, Devlet Yöneticisi Nicolas Maduro’yu kaçırmak üzere memlekete geldiği belirtilmişti. Maduro, devlete girerken yakalanan ABD’li Denman’ın sorgu sırasında kaydedilen medyasını Twitter hesabından paylaşmıştı.

Maduro, yakalanan ABD vatandaşları Luke Alexander Denman ve Airan Berry’nin pasaport, kimlik malumatları ile SilverCorp şirketi kartlarını göstermişti.

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela’da Ocak 2018’de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada konum alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea da yakalanmıştı.

Venezuela Devlet Yöneticisi, devletine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya’dan Venezuela’ya silahlı hareket yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını tez etmişti.

ABD ve Kolombiya’nın memleketinde yapılmak istenen silahlı hareketleri desteklediğini savunan Maduro’nun, son akın teşebbüslerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya’da katıldığı bir radyo programında silahlı aksiyon yapılması maksadıyla Guaido ile anlaşarak devlete silah gönderdiğini duyurmuştu.