Malatya’da korkutan deprem! 3 binada çökme yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46’da, merkez üssü Malatya‘nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD’dan yapılan açıklamada deprem sonrası, can ve mal kaybı bulunmadığını bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, “Şu ana kadar bizlere uluşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun.” dedi.

Deprem çevre illerden de hissedildi

Malatya’nın Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Erzincan ve Tunceli’de de hissedildi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, meydana gelen depremin hemen ardından AFAD ve ilgili kuruluşlara bağlı tüm ekiplerin saha taramalarına gecikmeksizin başladığı ifade edildi.

Açıklamada, “An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum gerçekleşmedi. Gelişmeler yakından takip edilmekte. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Ali Yerlikaya: 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Malatya’da 1, Şanlıurfa’da 1, Elazığ’da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerlikaya, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” açıklamasını yaptı.

Murat Kurum: Gelişmeleri takip ediyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

Malatya’da okullar tatil

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, güvenlik tedbirleri çerçevesinde Malatya genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi ve bazı binalarda hasar meydana geldi. AFAD, bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, yetkililer olası artçı depremlere karşı halkı uyardı. Okulların güvenlik incelemeleri tamamlanana kadar öğrenciler evlerinde kalacak.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Kasım 2024 Ara Tatil Turları ve WTS Tur Paketleri