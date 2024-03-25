Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, verilecek olan bayram ikramiyesinde. Konuyla ilgili bakan Vedat Işıkhan beklenen açıklamayı yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır” dedi.
Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenme tarihlerini açıkladı. Buna göre, ikramiyeler 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan’da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan’da; 23,24,25 ve 26 olanlara 4 Nisan’da ödeme yapılacak.
4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve maaş alan vatandaşların ikramiyeleri 5 Nisan tarihinde hesaplarına yatırılacak.
4C kapsamında her ayın 1’i ile 5’i arasında maaş alan emeklilerin ise 1 ve 2 olanlara 2 Nisan; 3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihinde bayram ikramiyeleri ödenecek.
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