Diyarbakır’da Narin Güran cinayeti davasında karar verildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada mahkeme kararını verdi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Cesedi sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, “suç delillerini yok etme ve gizleme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların tutukluluk halleri devam ederken, mahkeme iyi hal indirimi uygulamadı.

Narin Güran, 21 Ağustos’ta Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmuş, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üstü taşlarla kapatılmış halde bulunmuştu. Davanın ilk duruşması 7 Kasım’da yapılmış, ikinci duruşmada karar açıklanmıştı.