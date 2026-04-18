Diyarbakır’da ağaca yıldırım düştü! 2 çocuk yaşamını yitirdi

Diyarbakır’da yıldırım ilkokul bahçesindeki ağaca isabet etti

Olay, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında meydana geldi. İlkokulun bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti.

Bu sırada ağacın altında bulunan Serkan Yıldırım, Kasım Yıldırım ve M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İki çocuk hayatını kaybetti

Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Serkan Yıldırım ile Kasım Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren M.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.