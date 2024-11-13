ÖSYM, 2025 Yılı Sınav Takvimini Açıkladı: YKS Haziran’da

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 yılı sınav takviminin belirlendiğini duyurdu. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi hayırlı olsun. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan bilgilere göre, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025’te, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, diğer önemli sınavların tarihleri şu şekilde:

2025-DGS (Dikey Geçiş Sınavı): 6 Temmuz 2025

2025-ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı): 20 Nisan 2025

2025-YDS/1 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı): 23 Mart 2025

2025-TUS 1. Dönem (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı): 16 Mart 2025

Adaylar, sınav tarihleri, başvuru süreçleri ve diğer detaylar için ÖSYM’nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmelidir. Sınav takvimi ve ilgili duyurulara osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.