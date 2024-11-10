Eskişehir’de Kuş Gribi Alarmı: 5 Mahalle Karantinaya Alındı
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde kuş gribi tespit edildi, karantina genişletildi.
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi’nde bir vatandaşın beslediği tavukların kuş gribi nedeniyle ölmesi, bölgeyi alarma geçirdi.
Kuş gribi sebebiyle karantina
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı incelemelerde kuş gribi pozitif sonuç verdi. Tavukların daha önce kuş gribi vakalarının görüldüğü Konya’nın Çeltik ilçesinden getirildiği belirlendi. Bu gelişme üzerine, Sığırcık ve çevresindeki 4 mahalle daha karantina altına alındı.
Karantina altına alınan mahallelerde kuş gribi tespit edilen kanatlı hayvanların itlaf edileceği ve hayvan sahiplerine itlaf bedeli ödeneceği bildirildi.
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