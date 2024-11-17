Bebeklerin Hayatını Çalan “Yenidoğan Çetesi” İlk Kez Hakim Karşısında

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere yönlendirerek maddi çıkar sağlayan ve ihmalleriyle ölümlerine neden olan “Yenidoğan Çetesi” hakkında hazırlanan iddianame, çarpıcı detaylar içeriyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, suç örgütü lideri Fırat Sarı ve yöneticileri İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir’in hastaların sağlık durumlarını manipüle ederek SGK’dan usulsüz kazanç sağladıkları ve bu süreçte en az 10 bebeğin hayatını kaybetmesine neden oldukları belirtildi.

Sahte Evrak, Kötü Bakım ve Haksız Kazanç

İddianamede, örgütün yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde tıbbi hizmet yerine sadece maddi kazanç odaklı bir sistem kurduğu aktarıldı. Örgüt, hastaların durumlarını olduğundan daha ağır göstermek, sahte evrak düzenlemek ve hastane giderlerini azaltmak gibi yöntemlerle SGK’dan yüksek ödemeler alırken, bebeklerin uygun sağlık hizmetlerine erişimlerini engelledi.

Bebeklerin yoğun bakım ünitelerinde yeterli beslenme desteği alamadığı, gerekli ilaçların sağlanmadığı ve hayati müdahalelerin yapılmadığı kaydedildi. Bazı bebeklerin kilo kaybı yaşadığı ve enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği de tespit edildi.

Ağır Suçlamalar ve Yüksek Cezalar

İddianameye göre, örgüt liderleri Fırat Sarı ve İlker Gönen için 177 yıldan 582 yıla kadar, Gıyasettin Mert Özdemir için ise 180 yıldan 589 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suçlamalar arasında “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi,” “nitelikli dolandırıcılık,” ve “resmi belgede sahtecilik” gibi ciddi maddeler yer alıyor.

Bebeklerin Hayat Hakları Ellerinden Alındı

Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor, tıbbi ihmallerin yanı sıra örgüt üyelerinin, hastaların durumunu şablonlara göre kategorize ederek tedavi sürecini tamamen ihmal ettiğini ortaya koydu. Erken teşhis ve tedavi eksikliği, hayati ilaçların kesilmesi ve uygun tıbbi müdahalelerin yapılmaması, bebek ölümlerinin başlıca sebepleri arasında gösterildi.

Adalet Arayışı Başlıyor

Yarın başlayacak davada, Türkiye sağlık sistemindeki güven ihlallerinin boyutu ve bu ihlallerin cezasız kalıp kalmayacağı tartışılacak. Yenidoğan Çetesi davası, sağlık sektöründe etik ve insan hakları ihlalleri konusunda bir dönüm noktası olabilir.

