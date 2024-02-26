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Elazığ Alacakaya’da madende göçük
Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre 3 işçi toprak altında kaldı.
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle 3 kişi toprak altında kaldı. Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Alınan bilgilere göre Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.
Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.