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Elazığ Alacakaya’da madende göçük

Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre 3 işçi toprak altında kaldı.

NationalTurk26/02/2024
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Elazığ Alacakaya'da madende göçük
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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçük sebebiyle 3 kişi toprak altında kaldı. Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Alınan bilgilere göre Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.

Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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NationalTurk26/02/2024
0 Bir dakikadan az
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