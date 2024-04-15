Belediye başkanlığını kaybetti, Maldivler’e tatile gitti

Ramazan bayramı sebebiyle 9 günlük resmi tatil açıklandı. Pek çok tanınmış isim Ramazan bayramını Maldivler’de geçirdi. Söz konusu isimlerden biri de AKP’li eski milletvekili Hüseyin Filiz oldu.

Hüseyin Filiz: Maldivler torunlarla güzel

Cumcuma’nın haberine göre; Çankırı Belediye Başkanlığını kaybeden Hüseyin Filiz, Maldivler tatili ile yenilgiyi unutmaya çalıştı.

Filiz tatil fotoğrafını sosyal medya hesabından “Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa” notunu payyaştı.

Çankırı Belediye başkanlığı seçiminde MHP’li İsmail Hakkı Esen oyların yüzde 59.80’ini, AKP’li Hüseyin Filiz ise yüzde 31.22’sini aldı.

Hüseyin Filiz kimdir?

Hüseyin Filiz 2 Şubat 1958’de Çankırı’da dünyaya geldi. Balıkesir Savaştepe Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Ticari hayatına Çankırı’da başladı ve devam etti. Tarım Makineleri Fabrikası kurdu. 1995’te Çelik Kapı Fabrikasını kurdu, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda showroom açtı. Traktör ve değişik markaların otomotiv bayiliklerini aldı. Ankara’da akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. Konut inşaatı müteahhitliği ile inşaat sektörüne girdi. Filiz Tarım Makineleri AŞ, Filiz Otomotiv Ticaret Limited Şirketi, Filiz Çelik Mamulleri Ticaret Limited Şirketi ve Filiz Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Çankırı Çerkeş ilçesinde et, hayvancılık, süt ürünleri tesisi bulunmaktadır. Çankırı Yakınkent OSB’nin kurulmasına önderlik etti.

Ezel dizisiyle tanınan Oyuncu İsmail Filiz’in babasıdır.

Son yıllarda Maldivler tatili ve balayı turları popüler hale geldi. Birbirinden avantajlı fırsatlar için Tıklayınız.

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