Antalya’da 23 saatlik kurtarma operasyonu tamamlandı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaşanan kaza sonucu mahsur kalan 174 kişi 23 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Bakan Ali Yerlikaya: 174 kişi başarıyla tahliye edilmiştir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya’da meydana gelen teleferik kazasının ardından hat üzerinde mahsur kalan vatandaşlar için başlatılan kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurarak, “24 kabindeki 174 kişi başarıyla tahliye edilmiştir” dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teleferikte mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarma çalışmaları ise tamamlanmıştır. Mahsur kalan 24 kabindeki 174 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 13’ü kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Jandarma Genel Komutanlığına ait 4, TSK’ya ait 1, OGM’ye ait 1 helikopterin kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yaptığını kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

“607’si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 202 personel, 10 helikopter, 1 askeri kargo ve 1 keşif uçağı, 315 araç, 11 ambulans ile 2 dron görev yapmıştır. Kurtarma çalışmalarını gece gündüz aralıksız sürdüren, fedakarca görev yapan tüm kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum.”

Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili 13 kişi hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya’daki teleferik kazasıyla ilgili 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, bir kişinin hayatını kaybettiği Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve bir elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyetin olay yeri inceleme ve keşif çalışması yaptığını aktardı.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir. İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından açıklama:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasına ilişkin, “Teleferiğin bakımlarının bakanlıkça onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın “Antalya Büyükşehir Belediyesinin teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdığı” yönündeki ifadeleri hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz’ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Antalya‘da teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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