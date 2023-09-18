Silivri’de Fabrika Yangını
İstanbul Silivri'de yangın! Boş arazide çıkan yangın yakındaki plastik ambalaj üretimi yapan bir fabrikaya sıçradı. / Silivri'de Fabrika Yangını
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki işçiler tahliye edildi. / Silivri’de Fabrika Yangını
Yangın nedeniyle olay yerine İstanbul’un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika içinde tutuşması muhtemel malzemeler işçiler tarafından dışarı çıkarılmak istenirken, içerisi yoğun bir duman tabakasıyla kaplandı.
Yangının çıktığı fabrikadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Silivri’de fabrika yangını / Valilikten açıklama
Fabrikaya sıçrayan yangına ilişkin İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan yangın açıklaması şöyle;
“Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan otluk alanda saat 12.38’de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir.” denilen açıklamada, “Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır.”