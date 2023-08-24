Beyoğlu Tarlabaşı’nda Otel Yangını

Beyoğlu Tarlabaşı’nda faaliyet gösteren 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Oteldekiler tahliye edildi, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Alınan bilgilere göre İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Şehit Muhtar Mahallesi Nane Sokaktaki otelin çatı katında sabah erken saatlerde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun bir şekilde dumanların yükselmesi üzerine çevredekiler tarafından yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdan çıkan alevler kısa sürede binanın yan tarafına sıçradı.

İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle çaba harcadı. Otelde kalanlar tahliye edilirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren çalışmayla söndürüldü.