SMA hastası bebeğin babası sosyal medya tartışmalarının ardından hayatını kaybetti

İzmir Torbalı’da SMA hastası 1 yaşındaki İkbal Kardeş’in babası Umut Kardeş, gece kulübü görüntülerinin sosyal medyada eleştirilmesinin ardından otomobilinde tabancayla vurulmuş halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SMA hastası bebeğin babasının görüntüleri tepki çekmişti

18 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan İkbal bebeğin tedavisi için valilik onaylı kampanya sürerken, Umut Kardeş’in gece kulübünde eğlenirken çekilen görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Eleştiriler sonrası bir açıklama videosu yayınlayan Kardeş, kendisini savundu ve duygusal mesajlar verdi. Aynı gece otomobilinde başından vurulmuş halde bulunan Kardeş, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.