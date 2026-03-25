Trabzon’da fındık fabrikası alevlere teslim oldu

Yangında bir can kaybının olmadığını belirten Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, “Tam net bilmemekle birlikte elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Bunun tam tespiti yangın söndürüldükten sonra yapılacak.

Çok şükür şu anda bir can kaybı yok. Yangın halen daha kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Burası bir fındık fabrikası. Şirketin birkaç tane tesisi var, onlardan bir tanesi burada. Depoda başlayan bir yangın. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alınacak” ifadelerini kullandı.