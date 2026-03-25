Sakarya’da ortalık savaş alanına döndü

Sakarya‘da zabıta ile satıcı birbirine girdi
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde seyyar çilek satıcısı ile zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.
Vatandaşlar kavga eden tarafları ayırmaya çalışırken, olay polis müdahalesiyle sona erdi. Olayda darp edilen zabıta memuru saldırganlardan şikayetçi olurken arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.