Trabzon’da minik öğrencilerden duygulandıran sürpriz

Trabzon'da sınıf öğretmeni Kenan Şahin'e öğrencileri sürpriz yaptı.

Trabzon‘da duygusal anlar

Trabzon’da kalp krizi geçiren sınıf öğretmeni Kenan Şahin, tedavi gördüğü hastanenin bahçesine gelerek kendisine seslenen öğrencileri karşısında duygulu anlar yaşadı.

Sınıf öğretmeni kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hoş bir sürprizle karşılaştı. Şahin, öğrencilerinin sloganlarını duyunca ağlamadan edemedi. Hastane önüne gelen öğrenciler “Kenan Hoca” sloganlarıyla çok güzel bir sürprize imza attılar.

Sosyal medyada binlerce beğeni alan video izleyenleri gözyaşına boğdu. Minik öğrencilerin sevimli hediyesi hiç unutulmayacak bir anıya dönüştü.

Öğrencilerin duygulandıran anları- Video

