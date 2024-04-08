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İl il bayram namazı vakitleri

Ramazan bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Bayram sabahı bulundukları illerde bayram namazına gidecekler ise namaz vakitlerini araştırmaya başladı. İşte, 81 il bayram namazı vakitleri...

NationalTurk08/04/2024
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Bayram sabahı bulundukları illerde bayram namazına gidecekler namaz vakitlerini araştırmaya başladı. İşte, 81 il bayram namazı vakitleri...
Bayramınız Kutlu Olsun

10 Nisan Çarşamba sabahı yurdun dört bir yanında milyonlar camilere bayram namazı için akın edecek. İşte, il il bayram namazı vakitleri

İllere göre bayram namazı vakitleri

Adana: 06:41

Adıyaman: 06:29

Afyonkarahisar: 06:59

Ağrı: 06:08

Aksaray: 06:45

Amasya: 06:37

Ankara: 06:49

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Antalya: 07:00

Ardahan: 06:09

Artvin: 06:13

Aydın: 07:10

Balıkesir: 07:09

Bartın: 06:50

Batman: 06:17

Bayburt: 06:19

Bilecik: 07:00

Bingöl: 06:19

Bitlis: 06:13

Bolu: 06:54

Burdur: 07:01

Bursa: 07:04

Çanakkale: 07:15

Çankırı: 06:46

Çorum: 06:40

Denizli: 07:05

Diyarbakır: 06:21

Düzce: 06:55

Edirne: 07:13

Elazığ: 06:24

Erzincan: 06:23

Erzurum: 06:15

Eskişehir: 06:59

Gaziantep: 06:33

Giresun: 06:26

Gümüşhane: 06:22

Hakkâri: 06:07

Hatay: 06:38

Iğdır: 06:04

Isparta: 07:00

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İstanbul: 07:04

İzmir: 07:13

Kahramanmaraş: 06:34

Karabük: 06:49

Karaman: 06:49

Kars: 06:08

Kastamonu: 06:45

Kayseri: 06:39

Kilis: 06:34

Kırıkkale: 06:47

Kırklareli: 07:11

Kırşehir: 06:44

Kocaeli: 07:00

Konya: 06:52

Kütahya: 07:01

Malatya: 06:28

Manisa: 07:12

Mardin: 06:19

Mersin: 06:44

Muğla: 07:19

Muş: 06:15

Nevşehir: 06:42

Niğde: 06:43

Ordu: 06:28

Osmaniye: 06:37

Rize: 06:18

Sakarya: 06:58

Samsun: 06:34

Siirt: 06:14

Sinop: 06:39

Sivas: 06:33

Şanlıurfa: 06:27

Şırnak: 06:12

Tekirdağ: 07:10

Tokat: 06:34

Trabzon: 06:21

Tunceli: 06:23

Uşak: 07:04

Van: 06:08

Yalova: 07:03

Yozgat: 06:41

Zonguldak: 06:52

 

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, verilecek olan Bayram ikramiyesinde. Konuyla ilgili bakan Vedat Işıkhan beklenen açıklamayı yaptı.

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NationalTurk08/04/2024
1 1 dakika okuma süresi
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