İl il bayram namazı vakitleri

10 Nisan Çarşamba sabahı yurdun dört bir yanında milyonlar camilere bayram namazı için akın edecek. İşte, il il bayram namazı vakitleri

İllere göre bayram namazı vakitleri

Adana: 06:41

Adıyaman: 06:29

Afyonkarahisar: 06:59

Ağrı: 06:08

Aksaray: 06:45

Amasya: 06:37

Ankara: 06:49

Antalya: 07:00

Ardahan: 06:09

Artvin: 06:13

Aydın: 07:10

Balıkesir: 07:09

Bartın: 06:50

Batman: 06:17

Bayburt: 06:19

Bilecik: 07:00

Bingöl: 06:19

Bitlis: 06:13

Bolu: 06:54

Burdur: 07:01

Bursa: 07:04

Çanakkale: 07:15

Çankırı: 06:46

Çorum: 06:40

Denizli: 07:05

Diyarbakır: 06:21

Düzce: 06:55

Edirne: 07:13

Elazığ: 06:24

Erzincan: 06:23

Erzurum: 06:15

Eskişehir: 06:59

Gaziantep: 06:33

Giresun: 06:26

Gümüşhane: 06:22

Hakkâri: 06:07

Hatay: 06:38

Iğdır: 06:04

Isparta: 07:00

İstanbul: 07:04

İzmir: 07:13

Kahramanmaraş: 06:34

Karabük: 06:49

Karaman: 06:49

Kars: 06:08

Kastamonu: 06:45

Kayseri: 06:39

Kilis: 06:34

Kırıkkale: 06:47

Kırklareli: 07:11

Kırşehir: 06:44

Kocaeli: 07:00

Konya: 06:52

Kütahya: 07:01

Malatya: 06:28

Manisa: 07:12

Mardin: 06:19

Mersin: 06:44

Muğla: 07:19

Muş: 06:15

Nevşehir: 06:42

Niğde: 06:43

Ordu: 06:28

Osmaniye: 06:37

Rize: 06:18

Sakarya: 06:58

Samsun: 06:34

Siirt: 06:14

Sinop: 06:39

Sivas: 06:33

Şanlıurfa: 06:27

Şırnak: 06:12

Tekirdağ: 07:10

Tokat: 06:34

Trabzon: 06:21

Tunceli: 06:23

Uşak: 07:04

Van: 06:08

Yalova: 07:03

Yozgat: 06:41

Zonguldak: 06:52

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, verilecek olan Bayram ikramiyesinde. Konuyla ilgili bakan Vedat Işıkhan beklenen açıklamayı yaptı.

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