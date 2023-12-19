Yıldız Tilbe yoğun bakımda mı?

Yoğun bakıma alındığı iddia edilen Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bugün sosyal medyada yine bir ünlü hakkında dezenformasyon olayı yaşandı. Ünlü pop şarkıcısı Yıldız Tilbe’nin rahatsızlandığı ve gittiği hastanede yoğun bakıma alındığı ileri sürüldü.

Sevenlerini endişelendiren Yıldız Tilbe yoğun bakım iddialarını yalanladı. X hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Tilbe, “İyiyim Allah’a şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz, oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum” ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe bir sonraki paylaşımında da “Buradayım valla. Allah’a şükrediyorum. Hastanedekini tanımıyorum. Haberim yok. Allah herkese şifa versin. Bana da. Amin” diye yazdı.

Mesajlarına devam eden Tilbe şunları yazdı;

“Bir gazeteci ya da gazete veya Basın tv vs .vb ::::gözüyle görmediği bir haberi gerçekmiş gibi haber yapmamalıdır🕊Eğer yalan ve iftira haberleri ile işini yapıyorsa yaptığı işe ve okuyucusuna da saygısı yoktur sevgisi de yoktur. çok ayıp ya. Keşke sizi yoğun bakıma alsalar , iyileştirseler”

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