Futbol

Yeşilova Esnaf Spor Başkanına Saldırı

İstanbul Küçükçekmece'deki Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş silahlı saldırıya uğradı.

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Yeşilova Esnafspor Başkanı Ahmet Ulaş saldırıya uğradı
Yeşilova Esnafspor Başkanı Ahmet Ulaş saldırıya uğradı

Küçükçekmece’de spor kulübü başkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan yakalanırken Yeşilova Esnaf Spor Kulübü başkanı Ahmet Ulaş hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre saldırı olayı Küçükçekmece ilçesi Yeşilova mahallesinde yaşandı. Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş’ın kulüp binası altında bulunan dükkan işletmecileriyle kira toplantısı yaptığı öğrenildi.

Toplantı devam ederken otoparkçılar ile Ahmet Ulaş arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Otopark esnafından biri silahla Ulaş’a birkaç el ateş etti.

Kulüp çalışanlarının ihbarıyla olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ayağından yaralanan Ahmet Ulaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Silahla ateş eden şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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