NationalTurk

Yolcu treninde 33 piton ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu treninde 33 piton ele geçirildi.

NationalTurk fotoğrafı NationalTurk
0 Bir dakikadan az
Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu treninde 33 piton ele geçirildi.

Bulgaristan‘dan Türkiye’ye gelen yolcu trenin bir kompartımanında 2’si ölü 33 piton ele geçirildi.

Kapıkule Gar Gümrüğü’ne gelen Bosfor yolcu treninin görevlilerce kontrol edilmesi sırasında bir kompartımandaki yatağın altında her biri fileye konmuş ve kabanla gizlenmiş 2’si ölü piton cinsi 33 yılan bulundu.

Pitonlar trenle yolculuk yaptı

Olaya ilişkin Türk vatandaşı bir zanlı gözaltına alındı. Kapıkule Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli yılanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.

Yılanları getiren zanlıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 26 bin 390 lira ceza uygulandı.

Bulgaristan’ın Kayak Merkezi Bansko da ne yapılır?

Bağlantılar
NationalTurk fotoğrafı NationalTurk
0 Bir dakikadan az
NationalTurk fotoğrafı

NationalTurk

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu