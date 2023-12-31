Yeni yılın ilk günü beslenmenize dikkat edin

Çeşitli yemeklerin bulunduğu yılbaşı sofralarından sonra pek çok kişide şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim sorunları oluşabilir. Aşırı yemek ve içecek tüketiminden ötürü vücutta ödem olabilir. Hem sindirim sorunlarını hem de ödemi atlatmanın yolları bulunuyor. Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Dilara Durak, yılbaşı sabahı için beslenme önerilerinde bulundu.

Yılbaşı sabahı beslenmeye dikkat

Dyt. Dilara Durak verdiği önerileri şu şekilde sıraladı:

Su içmek: Yılbaşı gecesi alkol tüketimi dehidrasyona, ödeme neden olabilir. Gün içerisine yayarak yudum yudum içtiğiniz su bir önceki günkü ödeminize yardımcı olacaktır. Limonlu su içmek, sindirimi destekleyebilir.

Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler: Yılbaşı gecesi ağır yemekler tüketilmişse, ertesi gün hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edin. Posa içeriği yüksek sebzeler, çorba, yoğurt gibi besinler sindirim sistemine yardımcı olabilir. Yılbaşının ertesi günü karbonhidratlı besinlerden uzak durun.

Meyve tüketimi: Lif açısından zengin meyveler, sindirimi düzenleyebilir ve enerji sağlayabilir. Ananas, yaban mersini, elma, armut gibi meyveler iyi birer seçenek olabilir.

Yulaf ezmesi veya müsli: Karbonhidrat tercihinizi yulaf ezmesi lif içeriğiyle sindirimi rahat besinlerle destekleyebilirsiniz. Süt veya yoğurt ile birlikte tüketilebilir.

Zencefil çayı: Zencefil çayı, sindirimi rahatlatabilir ve mideyi sakinleştirebilir. Taze zencefil dilimleri kaynar suya eklenerek hazırlanan bir çay iyi bir seçenek olabilir.

Protein kaynakları: Yumurta, tavuk veya balık gibi hafif protein kaynakları, enerji sağlarken sindirimi ağırlaştırmaz.

Taze sebzeler: Yılbaşı gecesi ağır yağlı yiyecekler tüketildiyse, ertesi gün taze sebzelerle beslenmek sindirimi kolaylaştırabilir.

Yoğurt: Probiyotik içeren yoğurt, sindirim sistemini destekleyebilir ve mide rahatsızlıklarını hafifletebilir.

Elma sirkesi: Yılbaşı sabahı yarım bardak suyun içerisine organik elma sirkesi ekleyip içerseniz, mide yanmasına, hazımsızlığa, mide yanmasına iyi gelebilir. Sindirim ve emilimi kolaylaştırır.

Kafein ve şeker içeriğine dikkat: Fazla kafein ve şeker içeren içecekleri sınırlayın, çünkü bu maddeler sindirim sistemini etkileyebilir. Çay veya kahvenizi mümkünse şekersiz içmeye özen gösterin.