Trafik Kazası Haberleri

Malatya’da otobüs kazası: 4 ölü

Malatya'da Medine Turizm'e ait yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı.

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Medine Turizm'e ait otobüs kazasında 4 kişi öldü
Medine Turizm'e ait otobüs kazasında 4 kişi öldü

Malatya Akçadağ’da otobüs kazası. Medine Turizm otobüsü devrildi, kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre Malatya Akçadağ Develi mahallesi civarında bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada Kayseri’den Malatya’ya giden Y.K. idaresindeki Medine Turizm’e ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yolun üzerinde yan yatarak durabilen otobüse arkadan gelen PTT’ye ait kamyon çarptı.

Kazada otobüs şoförü dahil 36 kişi yaralanırken 4 kişi ise hayatını kaybetti.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Malatya Akçadağ ilçesi Develi mevkiisin de meydana gelen yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 36 kişi ise yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum”

Malatya’da otobüs kazası: Ölenlerin isimleri belli oldu

Otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazada Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak yaşamını yitirdi.

Malatya otobüs kazasından görüntüler;

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