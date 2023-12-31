Dilan Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü

Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım’da tutuklanan Dilan Polat‘ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Polat tekrar cezaevine götürüldü.

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu’nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı. Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat’ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

Dilan Polat kimdir?

Dünya genelinde 130 şubesiyle Güzellik merkezi, kozmetik firması, medikal cihaz üretim firması gibi birçok alanda faaliyet gösteren iş insanı aynı zamanda sosyal medya fenomeni Dilan Polat güzellik merkezi sektöründe Türkiye’nin önde gelen markaları arasındadır.

21 Temmuz 1990 yılında İstanbul’da doğan Dilan Polat, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi.

Henüz 12 yaşındayken annesini kaybeden Dilan Polat ablası ve kardeşiyle birlikte uzun bir süre teyzesinin evinde yaşadı. O dönemlerde beyin tümörü ile mücadele eden babasını ise birkaç yıl önce kaybetti.

Dilan Polat geçtiğimiz yıllarda arasının bozulduğu çok yakın bir arkadaşının gerçeği ifşa etmesi nedeniyle hayatıyla ilgili çok büyük bir konuyu açıklamak zorunda kalmıştı.

Polat’ın babası beyin tümörüyle mücadele ettiği dönemde geçirdiği bir atak esnasında eşini yani Dilan Polat’ın annesini kendine ait tabancayla öldürmüştü. Olayın yaşandığı dönemde 12 yaşında olan Dilan Polat küçük yaşta çok ciddi bir travma yaşamış ve toparlanması zaman almış.

Yıllar sonra beyin tümörü nedeniyle babasını da kaybeden Dilan Polat, “babamı affettim isteyerek yapmadığını biliyorum o çok iyi bir insandı” şeklinde açıklama yapmıştı.

Dilan Polat, Nilda ve Milan Efe adında iki çocuk annesidir.