Nattokinase Nedir? Sağlıklı ve Uzun Bir Yaşamın Anahtarı Olabilir

Zengin besinler ve probiyotiklerle dolu, size sağlık ve canlılık sunan fermente umami aromalı bir gıda olan natto’nun faydalarını keşfedin. Peki Nattokinase nedir?

Natto, kendine özgü aroması ve tadıyla dünya mutfağında yerini almış geleneksel bir Japon süper yemeğidir. Güçlü lezzetlerinin ötesinde, Natto’nun sağlık açısından olağanüstü faydaları, onu hem mutfak hem de sağlık tutkunları arasında popüler kılmaktadır.

Natto, kolesterol seviyeleri üzerindeki yararlı etkisi sayesinde kalp sağlığını desteklemekten, bağırsak dostu probiyotiklerin desteklenmesine kadar, dengeli ve sağlıklı yaşam odaklı diyetler için mükemmel bir gıda seçeneği olabilir.

Nattokinase Nedir?

Araştırmalara göre pıhtı oluşumunu önleyen veya mevcut pıhtıları çözmeye yarayan Nattokinase trombolitik bir enzim olarak görev yapar.

Kan pıhtılarını önlemek veya kan dolaşımını artırmak amacıyla takviye olarak kullanılan Nattokinase‘nin kökeni ve tarihi Japonya’ya dayanmakta.

Japonya’da geleneksel bir fermente yiyecek olan “natto”dan elde edilen bir enzimdir. Özel bir bakteri türü olan Bacillus subtilis içeren natto, soya fasulyesi çekirdekleri üzerinde jelimsi bir kaplama oluşturan bu bakterinin etkisiyle üretilir.

Bu yazıda, Natto adlı gizli bir cevherin özelliklerini ortaya çıkarmak için mutfakla ilgili bir yolculuğa çıkacağız.

Nattokinase’yi Ortaya Çıkaran Natto Nedir?

Natto, Bacillus subtilis adı verilen bir bakteri türü ile fermente edilen soya fasulyesinden elde edilen bir gıda türüdür.

Bacillus bakterisi, haşlanmış soya fasulyesini fermente ettiğinde Nattokinase adı verilen doğal bir enzimi aktive eder.

Bu, kendine özgü sevimsiz tadı, sümüksü ve yapışkan dokusu ve keskin kokusu nedeniyle Japon kültürüne uzak kişilerin en başta soğuk baktığı bir gıdadır.

Ancak Nattokinase tüketimi, protein, lif ve vitaminler gibi diğer temel besin maddelerinin yanı sıra çeşitli sağlık yararları da sunar; Natto’nun potansiyel sağlık avantajları geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.

Natto’nun yüzyıllar öncesine dayanan Japon kültürüne dayanan zengin bir tarihi vardır. Daha önce en çok Kantō, Tōhoku ve Hokkaido dahil olmak üzere doğu bölgelerinde popülerdi.

Genellikle karaşi hardalı, soya veya dara sosu ve bazen de Japon salkım soğanı ile servis edilen yemek, hem kahvaltıda hem de öğle yemeğinde biraz pirinçle yenilebilir.

Natto’nun Sağlığa Faydaları

Bol miktarda besin kaynağı olması nedeniyle Natto’nun birçok faydası vardır.

Kemiklerin Güçlendirilmesi: Natto’nun, özellikle K2 Vitamini formunda büyük bir K Vitamini deposu olduğu bilinmektedir.

K vitamininin kemik büyümesinde ve oluşumunda önemli bir rol oynadığı iyi bilinmektedir. Bunu, kemik hücresi farklılaşmasını uyarmanın yanı sıra, alkalin fosfataz ve insülin benzeri büyüme faktörü gibi kemik hücresi gelişimi için gerekli olan farklı ürünlerin düzeyinin arttırılmasına yardımcı olarak yaparlar.

Ayrıca mineralizasyonu düzenlerler ve kemik hücrelerinin emilimini önleyerek kemik hücrelerinin oluşumunu engellerler. kemik mineral yoğunluğunun azalmasını ve böylece kemik gücünün korunmasını sağlar.

Sindirimi İyileştirir: Natto, yüksek yoğunlukta probiyotik sunan bir fermantasyon ürünüdür. Probiyotikler, patojenik bakteri üremesini önleyerek, enzimleri düzenleyerek ve sindirime yardımcı olarak bağırsaklarımızı sağlıklı tutmaya yardımcı olan temel bakterilerdir.

Ayrıca Natto, sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli olan diğer bir temel besin maddesi olan lifi de yüksek miktarda içerir. Lif, düzenli bağırsak hareketlerinin korunmasına yardımcı olmanın yanı sıra probiyotik bakterilerin büyümesi için besin görevi görür.

Bu nedenle natto, insanlarda iyi sindirim sağlığının geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Kolesterolü Düzenler: Natto’un çeşitli antioksidanları, yağların bozulmasının azalmasına ve yağ dokusunun (yağ birikmesi) büyümesine yol açan biyokimyasal yollar üzerinde engelleyici etkiler sunar.

Dolayısıyla bu, yağ moleküllerinin parçalanmasını artırarak birikmesini ve kolesterol seviyelerinin artmasını önler. Ayrıca antioksidan Lunasin, HDL’nin (iyi kolesterol) azalması gibi düzensiz lipit metabolizmasıyla ilişkili olabilecek anti-inflamatuar etkilere de sahiptir.

Bu ayrıca kalp hastalığı veya yüksek tansiyon riskinin azaltılmasına da yardımcı olur. Bu nedenle düzenli natto tüketimi kolesterol seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir.

Kan Şekerini Düzenler: Yüksek kan şekeri seviyeleri insülin direnciyle ilişkilidir. İnsülin direnci, yüksek yağ, kolesterol içeriği ve obezite gibi bazı faktörlerden dolayı ortaya çıkabilir.

Bu nedenle natto hipokolesterolemik özelliklere sahip olduğu gibi antidiyabetik etkiler de sunmaktadır. Bununla birlikte, altı hafta boyunca soya proteini içeren bir diyet uygulayan 19-39 yaş arası kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma, natto hazırlanması sırasında soya fasulyesinin fermantasyonu için kullanılan Bacillus subtilis natto bakterisinin kanıtlandığını gösterdi.

Kanser Risklerini Azaltabilir: Miso çorbası (su ve tuzla harmanlanmış kalıplanmış Japon soya ezmesi) ve chungkukjang (Kore’nin kısa süreli fermente soya ezmesi) gibi çeşitli fermente soya yemekleri üzerinde yapılan birçok farklı çalışma, fermantasyon için kullanılan bakteri türü Bacillus kanserli hücreler üzerinde büyümeyi engelleyici etkiler göstermişti.

Ayrıca, antioksidan izoflavonoidlerin anti-kanser etkilerinin de olduğu kanıtlanmıştır.

Antialerjik Özellikleri Olabilir: Alerjiler, belirli tetikleyicilerle temas ettiğinde bağışıklık tepkilerimiz yükseldiğinde ortaya çıkar. Lee ve diğerleri tarafından yapılan bilimsel bir çalışma, natto’nun epidermis pigmentasyonu, kulak incelmesi, iç lenf düğümleri ve mast hücre infiltrasyonu üzerinde antialerjik özelliklere sahip olduğunu belirtmiştir.

Bağışıklık Sistemini Destekler: Natto’da bulunan polifenoller, bağışıklık sisteminin patojenik bakterileri savuşturmasına yardımcı olan hücre öldürücü veya sitotoksik etkilere sahiptir. Buzağılar üzerinde yapılan bir hayvan araştırması, natto takviyeli buzağıların daha yüksek IgG seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir.

Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Natto, tek porsiyonda yalnızca 37 kalori ve önerilen günlük lif ihtiyacınızın %12’sini içeren, yüksek proteinli ve lif bakımından yoğun gıdadır. Diyet liflerinin çözünmez olmaları ve vücuttan atılmaları zaman alması nedeniyle tokluk hissini uyandırdığı ve uzun süre koruduğu bilinmektedir. Özellikle kas kazanmak ve yağları azaltmak için zengin bir protein kaynağı olarak vejetaryen veya vegan diyet rutinlerine de dahil edilebilirler.

Natto’daki Nattokinase Mucizesi

Genel detaylarıyla anlattığımız Natto yemeğindeki Nattokinase enzimi son yıllarda mucize olarak lanse ediliyor.

Natto, güçlü ve benzersiz bir beslenme profiline sahip geleneksel bir Japon fermente soya fasulyesi yemeğidir.

Bu besin maddeleri ve biyoaktif bileşik grubu, natto’nun kandaki kolesterol seviyelerini kontrol etme, arteriyel sklerozu, kardiyovasküler hastalıkları ve hipertansiyonu önleme, kemik büyümesini teşvik etme, bağırsaklardaki bakteri dengesini kontrol etme, bağışıklığı iyileştirme yeteneği de dahil olmak üzere sayısız sağlık yararına katkıda bulunur.

Natto’dan elde edilen Nattokinase enziminin takviye gıda olarak yakında Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor.

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