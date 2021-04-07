AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye ziyaretindeki protokol düzeni eleştirilerini yanıtladı

Michel, von der Leyen ile Türkiye’ye düzenledikleri ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede protokol düzeniyle ilgili medyada kendisine yönelik eleştiriler ve sorgulamalar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Ziyaretimiz AB’nin Türkiye ile zorlu süreçte ilişkileri iyileştirme konusunda önem taşıyordu.” diyen Michel, protokol kuralları uygulanırken AB Komisyonu Başkanı’na farklı, hatta konumunu aşağıda tutan bir durumun ortaya çıktığını belirtti.

Michel, “Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygı ilkeleri benim için esas önemdedir.” ifadesini kullandı.

Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduğunu kaydeden Michel şöyle devam etti: