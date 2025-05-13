Jorge Mendes iş başında! Başı dertte!

Jorge Mendes’e ülkesinde soruşturma

Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yakın ilişkileri bulunan süper (!) menajer Jorge Mendes‘in başı dertte. Adını Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo ile duyuran, son olarak Barcelona’nın yıldızı Lamine Yamal’ın menajerliğini üstlenen Mendes’e ülkesi Portekiz’de soruşturma başlatıldı.

Jorge Mendes, 18 milyon Euro vergi kaçırdı

Portekiz’in Correio da Manha gazetesine göre Mendes, 18 milyon Euro vergi kaçırmakla suçlanıyor. Jorge Mendes’in “Ofsayt” adlı soruşturma kapsamında mal varlığının yarısını eşine devrederek vergi kaçırdığı iddia ediliyor.

Jorge Mendes cezayı itiraz etmeden ödeyecek

Football Leaks Belgelerinin kahramanı olan ünlü menajer Jorge Mendes‘in avukatı Rui Patricio de Morais Leitao, suçlamaları reddetse de mahkemenin belirleyeceği cezayı müvekkilinin ödeyeceğini açıkladı. Portekiz basını ise “Madem Jorge Mendes masum. O zaman neden itiraz etmeden bu cezayı ödeyecek?” sorusunu yöneltti.

Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona elinde

Son 20 yılda İspanya’nın üç büyük kulübünü adeta elinde tutan Football Leaks kahramanı Mendes, ilk olarak Real Madrid ile yakın ilişkiler geliştirmişti. Mendes’in menajerlik şirketi Gestifute, Atletico Madrid’den çok sayıda oyuncunun yanı sıra Barcelona’dan Lamine Yamal, Alejandro Balde ve Ansu Fati’nin haklarını elinde bulunduruyor.

Mendes ve Football Leaks – Video