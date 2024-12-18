ABD’den Kuzey Kore finansörlerine darbe

ABD hükümeti, Kuzey Kore’nin yasa dışı silah programına karşı harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan açıklamada, kara para aklayarak Kuzey Kore’nin silah programını finanse etmesine yardımcı olan 2 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi. Yaptırım listesine eklenen kişilerin Kuzey Kore’nin kara para aklamasını ve kripto para birimlerini dönüştürmesini kolaylaştıran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Çin vatandaşları Lu Huaying ve Zhang Jian olduğu belirtildi. Yaptırım listesine alınan kuruluşun ise kara para aklama operasyonlarında rol oynayan BAE merkezli “Green Alpine Trading LLC” adlı paravan şirket olduğu aktarıldı.

Kara para aklama operasyonu

Söz konusu kara para aklama ağının an itibariyle Çin’de bulunan ve daha önce yaptırımlar kapsamına alınan Kuzey Koreli bankacı Sim Hyon Sop tarafından yönetildiği belirtilen açıklamada, “Bugünkü yaptırımlar, Pyongyang’ın yasa dışı kitle imha silahı ve balistik füze programlarını finanse etmek için kullandığı kara para aklama operasyonlarını sekteye uğratmaya yönelik devam eden çabaların bir parçasıdır” ifadeleri kullanıldı. ABD’nin kara para aklama faaliyetleri ile mücadeleyi sürdüreceği kaydedildi.

Varlıkları donduruldu

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) ise yaptırımlar kapsamına alınan 2 kişi ve 1 kuruluşun varlıklarının dondurulduğunu ve ticaret kısıtlamaları getirildiğini açıkladı.



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