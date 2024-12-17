Milano’da Açık Alanlarda Sigara İçmek Yasaklanıyor

İtalya’nın ünlü şehri Milano, 1 Ocak 2025’ten itibaren açık alanlarda sigara içmeyi yasaklama kararı aldı. Milano Belediyesi’nin aldığı bu karar, çevre kirliliğini azaltmayı ve halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Ancak, sigara içenlere küçük bir istisna da tanındı. Yasağa göre, sigara içmek isteyenler diğer insanlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunursa bu kuralı ihlal etmiş sayılmayacak. Kurala uymayanlara 40 ila 240 avro arasında para cezası kesileceği açıklandı.

Milano’da yeni dönem

Milano Belediyesi’nin aldığı bu karar, sigara alışkanlıkları üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Kararın uygulanmasıyla birlikte, halka açık parklar, meydanlar, duraklar ve yoğun insan trafiğinin olduğu açık alanlarda sigara içilemeyecek. Bu düzenlemenin, çevresel etkilerinin yanı sıra halk sağlığı açısından da önemli bir adım olduğu ifade ediliyor. Ancak, bu karar herkes tarafından olumlu karşılanmadı.

İtalyan Tütün Derneği, Milano Belediyesi’nin böyle bir düzenlemeyi uygulama yetkisi olmadığını öne sürerek, kararı mahkemeye taşıdı. Dernek, böylesine kapsamlı bir yasağın ulusal düzeyde tartışılması ve karara bağlanması gerektiğini savundu. Mahkemeden çıkacak karar, yalnızca Milano için değil, İtalya’nın diğer şehirleri için de emsal oluşturabilir. Belediye ise kararın arkasında durarak, halk sağlığı ve çevreyi koruma hedefinden vazgeçmeyeceğini vurguladı. Bu yeni yasak, İtalya’da tütün ürünlerinin kullanımına yönelik daha geniş çaplı düzenlemelerin habercisi olabilir.

İtalyan doktorlar ve hemşireler, 2025 bütçesindeki yetersizlikleri ve hastanelerdeki güvenlik eksikliğini protesto etmek için ülke çapında greve gitti.

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