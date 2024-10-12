ABD’den İsrail’e Lübnan çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah ile yaşadığı çatışmalar sırasında BM barış gücüne ateş açmayı durdurması yönünde “kesinlikle, olumlu” çağrıda bulunduğunu söyledi. Biden, son 48 saat içinde iki olay yaşandığını söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Cuma günü, Lübnan’daki BM Geçici Gücü’nde (Unifil) görevli iki Sri Lanka askerinin yaralandığı olaydan kendi askerlerinin sorumlu olduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Nakura’daki Ünifil üssünün çevresinde görev yapan IDF askerlerinin bir tehdit tespit ederek ateş açtığını belirterek, olayın “en üst düzeyde” araştırılacağını duyurdu.

Perşembe günü, Unfil’in iki Endonezya askeri, bir İsrail tankının kendilerine ateş açması sonucu gözlem kulesinden düşerek yaralandı.

İsrail’e kınama geldi

Fransa, İtalya ve İspanya liderleri ortak bir açıklama yaparak İsrail’in eylemlerini kınadı, bunların haksız olduğunu ve derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, iki askerinin yaralanmasına yol açan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) saldırısını “şiddetle kınadığını” duyurdu.

BM Barış Gücü Komutanı, Güney Lübnan’daki BM mevzilerine yönelik bazı ateşlerin doğrudan olduğunu düşünmek için sebepler olduğunu söyledi ancak olaylardan kimin sorumlu olduğunu belirtmedi.

Jean-Pierre Lacroix, yaptığı açıklamada, “Örneğin bir kulenin yangından etkilendiği ve ayrıca konumlardan birindeki kameraların hasar gördüğü bir durumla karşılaştık. Bu bize doğrudan ateş gibi göründü.” dedi.

İsrail’in Güney Lübnan’ı işgali sürerken, IDF ve Lübnanlı silahlı grup Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırından füze ve roket atışlarını sürdürdü.

IDF, Cuma günü yarım saat içinde Lübnan’dan kuzey İsrail’e yaklaşık 100 roket geçtiğini tespit ettiğini söyledi. IDF, Lübnan’dan geçen iki insansız hava aracının (İHA) tespit edildiğini ve bunlardan birinin engellendiğini söyledi.

Lübnan’da bebekler ölüyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Güney Lübnan’daki Sidon şehrine düzenlenen İsrail saldırısında iki yaşında bir kız çocuğu da dahil olmak üzere üç kişinin öldürüldüğünü söyledi. Lübnan ordusu, İsrail güçlerinin Güney Lübnan’daki Kafra kasabasındaki bir ordu karakolunu hedef almasının ardından iki Lübnan askerinin öldürüldüğünü söyledi.

Başkent Beyrut’ta acil durum görevlileri, perşembe günü iki İsrail hava saldırısının vurduğu binaların enkazını taramaya devam ediyor.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, saldırıların herhangi bir uyarı olmadan gerçekleştiğini ve tamamı sivil 22 kişinin öldüğünü, 117 kişinin de yaralandığını söyledi. İsrail’den henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, Hizbullah’ın roket saldırılarına yanıtını yoğunlaştırarak geçen ay Güney Lübnan’a kara harekâtı başlattı.

Hizbullah ve İsrail, geçen ekim ayında Gazze Şeridi’ndeki Filistinli silahlı grup Hamas’ın güney İsrail’de ölümcül bir saldırı düzenlemesinden bu yana neredeyse her gün sınır ötesi çatışmalara giriyor.

IDF, Cuma günü Naqoura’da vurulan BM karakolunun askerler tarafından belirlenen tehdit kaynağından yaklaşık 164 ft (50 m) uzakta olduğunu söyledi. O sırada barışı koruma birliklerine korumalı alanlarda kalmalarını söylediğini belirtti.

Unifil, İsrail askeri araçlarının İsrail sınırına yakın Labbouneh’deki bir diğer BM tesisinde bariyerleri devirdiğini söyledi.

Olayların “ciddi bir gelişme” olduğu belirtildi.

Mikati, Cuma günü gerçekleşen saldırının “uluslararası topluma yönelik bir suç” olduğunu söyledi.

İsrail, Unifil’in bölgeyi istikrara kavuşturamadığını savunarak, Hizbullah’la mücadele edebilmek için barış güçlerinin kuzeye çekilmesini istedi.

İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon, İsrail’in Unifil personelinin “tehlikeden kaçınmak” için 5 km (3 mil) kuzeye çekilmesi çağrısını yineledi, ancak BM’den Jean-Pierre Lacroix personelin pozisyonlarını koruyacağını söyledi.

Lübnan’da 50 ülkeden yaklaşık 10 bin barış gücü askerinin yanı sıra 800’e yakın sivil personel bulunuyor.

1978’den bu yana, Litani Nehri ile Lübnan ve İsrail arasındaki BM tarafından tanınan “Mavi Hat” olarak bilinen sınır arasındaki bölgede devriye geziyor.

Hizbullah, Hamas’ın güney İsrail’e düzenlediği ölümcül saldırının ertesi günü, geçen yıl 8 Ekim’de kuzey İsrail’e roket atmaya başladı. İran destekli grup, Filistinlilerle dayanışma içinde hareket ettiğini ve Gazze’de İsrail ile Hamas arasında ateşkes olması durumunda ateş etmeyi bırakacağını söyledi.

İsrail, son üç haftada Hizbullah’a karşı operasyonlarını önemli ölçüde yoğunlaştırdı, Güney Lübnan ve Beyrut’un güney kesimlerine hava saldırılarını yoğunlaştırdı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürdü ve kara harekâtı başlattı.

Lübnan, çoğunlukla son tırmanışta 2.000’den fazla kişinin öldürüldüğünü ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiğini söylüyor. İsrail yetkilileri, bu hafta Hizbullah’ın roket atışının iki İsrailli sivili ve bir Tayland vatandaşını öldürdüğünü söylüyor.

Cuma günü yaşanan ayrı bir gelişmede, Gazze’deki Hamas’a bağlı sivil savunma ajansı, AFP haber ajansının aktardığına göre, İsrail’in Filistin topraklarının kuzeyindeki Cebaliye kasabası ve mülteci kampına düzenlediği saldırılarda en az 30 kişinin öldüğünü bildirdi.

IDF konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, tıbbi yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Cebeliye mülteci kampında “binlerce kişinin mahsur kaldığını”, bunların arasında kendi personelinin de bulunduğunu söyledi.

MSF, İsrail güçlerinin 7 Ekim’de Cebaliye’de tahliye emri verdiğini ancak “aynı anda saldırılar düzenlediğini” ve bunun insanların güvenli bir şekilde ayrılamayacağı anlamına geldiğini söyledi.

Cebaliye’deki El-Avda Hastanesi’nin geçici müdürü Dr. Muhammed Salha, bölgenin yedi gündür kuşatma altında olduğunu söyledi.

Cumartesi günü hastanenin yakıtının biteceği uyarısında bulunan yetkili, İsrail güçlerinin “Cebaliye’yi Gazze’nin geri kalanından ayırdığını” söyledi.

Dr. Salha, “İlaç yok, tıbbi malzeme yok, sağlıklı su yok, yakıt yok, dolayısıyla bu insanların güneye doğru hareket etmeleri ve doğrudan gitmeleri için baskı var,” dedi.

İsrail, bölgede yeni bir kara harekâtı yürütüyor ve saldırı düzenlemeyi amaçlayan yeniden toplanan Hamas savaşçılarını hedef aldığını söylüyor. Son günlerde Gazze’nin kuzeyinde onlarca kişinin öldürüldüğü veya yaralandığı bildiriliyor.

Orta Doğu alev alev yanıyor. Bu kez Lübnan İsrail’i hedef aldı ve 5 füze fırlattı.

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