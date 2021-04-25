Almanya ‘Gri Pasaport’ skandalına el koydu: Sınır dışına başladık

Alman İçişleri Bakanlığı, Türk kökenli Sol Parti milletvekili Gökay Akbulut’un soru önergesine verdiği cevapta, “Gri pasaportla adam kaçırma yöntemini biliyoruz. Rüşvet karşılığı uluslararası kaçakçılık var. Türkiye’den bilgileri aldık ve sınırlarda yakalananları sınır dışı ediyoruz” dedi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den ‘vize gerekmeyen hizmete özel’ Gri Pasaport’la Almanya’ya gruplar halinde insanların götürülmesi olayında, “Rüşvet ve uluslararası insan ticareti soruşturması yapıyoruz. Türkiye’den bilgileri aldık, sınır dışılar başladı” açıklaması yaptı.

Sol Partili milletvekili Gökay Akbulut’un, “Medyada, bazı kesimlerin Gri Pasaport’la adam kaçırdığı ve bir organizasyonun bu işin arkasında olduğu bilgileri yer alıyor. Bununla ilgili herhangi bir araştırmanız var mı?“ sorusuna cevap geldi.

“YÖNTEM BİLİNİYOR, NİYETLERİ KALMAK”

İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2021 tarih ve 4/46-47 sayılı cevabı, “Türk vatandaşlarının, Türkiye’nin Hizmet Pasaportu ile kaçırılması olayı ve kullanılan yöntem tarafımızdan bilinmektedir. Bu pasaportların bir çok kişiye, 90 gün ya da 180 gün Almanya’da kalmaları için düzenlendiği görüldü“ diye başlıyor.

Bakanlık, bu tür pasaportları alanların amaçlarının kısa süreli olarak Almanya’ya geldikten sonra, uzun süreli kalmak ya da burada iltica başvurusunda bulunmak olduğunu belirtti.

“SINIRDA ÇEVİRİP GERİ GÖNDERİYORUZ”

Bakanlık açıklamasında, “Bu Hizmet Pasaportları’nın Türkiye’den haksız yere alınmasında bir rüşvet çarkının döndüğünü tahmin ediyoruz. Sınırlardaki polis ya da gümrük kontrollerinde, seyahat amaçlarında şüphe görülenleri derhal sınır dışı etmeye başladık. Federal Alman Polisi, bu yılın başından beri bu konuda dikkatli olunması konusunda uyarıldı ve kendilerine bilgi verildi“ denildi.

ULUSLAR ARASI İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Açıklamada, bu yolla Almanya’ya kaç kişinin geldiğinin henüz tespit edilemediği belirtilirken, “Uluslar arası insan kaçakçılığı için kullanılan- Einschleusen” tabirine yer verildi. Açıklamada şöyle denildi;

“Federal polis, Ocak 2021’den itibaren, Türk emniyeti ile yakın bilgi alışverişine girmiş ve 25 Ocak’ta, Bayvera’nın Yukarı Pfalz Bölgesi Başsavcılığı tarafından, uluslararası insan kaçakçılığı şüphesi ile bir soruşturma başlatılmıştır. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler, soruşturma makamlarının elindedir.“