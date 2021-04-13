Ankara’daki koltuk krizi sonrasında AB liderleri ilk kez bir araya geldi

Geçen hafta Ankara’da cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaşanan koltuk krizi ile gündem olmuştu. Görüşmede ayakta bırakılan von der Leyen dün Michel ile görüştü. Bazı kaynaklar, Michel’in yetki paylaşımına sıcak bakmadığını söyledi.

Ursula von der Leyen, AB yönetiminin yetkilerini belirleyen Avrupa Anlaşması değiştirilmeden de, Konsey ve Komisyon’un eşit yetki ile temsil edilebileceğini savunuyor. Ancak Michel ve ekibi, oturma düzeni dışında yetki paylaşımına sıcak bakmıyor.

Belçika’da yayımlanan Nieuwsblad gazetesine göre Komisyon, von der Leyen’in önerisine karşı çıkıyor. BBC Türkçe’de yer alan haberde yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Michel, Avrupa Parlamentosu’nda bu üzüntüsünü ve “derin pişmanlığını” dile getirecek. Ancak Michel’in, Konsey’in yetkilerini Komisyon’la paylaşmaya razı olmayacağı vurgulanıyor.

MICHEL ENDİŞELİ

Michel’in, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşme sırasında yaşanan “koltuk krizinin”, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından “daha fazla güç elde etmek için kullanıldığı” endişesini taşıdığı belirtiliyor.

Avrupa Anlaşması’na göre Michel, birliğin günlük yönetiminde “siyasi lider” konumunda. Protokol gereği von der Leyen’e göre öncelik taşıyor. Ancak daha önceki AB liderleri için, yurtdışı temaslarında eşit düzeyde oturma düzeni uygulanıyordu.

“VON DER LEYEN ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYOR”

Ankara’da, oturma düzenini hazırlayan Michel’in protokol görevlilerinin, geçmişteki uygulamanın aksine von der Leyen’e koltuk ayırmamaları ve kadın politikacının kanepeye oturmak zorunda kalması tartışmayı alevlendirdi.

Nieuwsblad’a konuşan AB kaynaklarına göre, von der Leyen’in ekibi, Alman politikacının “kadın kimliğini” öne çıkararak, “Kadın olduğu için Erdoğan’ın yanında oturmasına izin verilmediği” görüşünü yaymaya çalışıyor.

Ancak Brüksel’deki üst düzey bir yetkili, “Bu konunun cinsiyetle hiçbir ilgisi yok. Eğer AB Konseyi Başkanı von der Leyen olsaydı, Erdoğan’ın yanındaki koltukta o oturacaktı” dedi.

Brüksel’deki kaynaklara göre, Michel ve von der Leyen arasındaki gerilim ve rekabet, herkes tarafından bilinen bir durum. Ankara’daki protokol krizi ve devamında yaşanan tartışma ve eşit hak talebi de, aslında bu rekabetin bir sonucu, iki AB lideri arasında biriken yanlış anlamalar da Ankara’da patlak verdi.

Bir AB diplomatı, “Koltuk krizi nedeniyle Türkler suçlanamaz. AB Konseyi görevlilerinin de tavsiyesiyle protokolü katı bir şekilde uyguladılar. Erdoğan o sırada başka bir ziyarette olduğu için, Ankara’daki görüşme salonunu denetleyemedi” diye konuştu.