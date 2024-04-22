Antony Blinken, Çin’e gidiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 24-26 Nisan tarihleri arasında Çin’i ziyaret edeceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin daveti üzerine 24-26 Nisan tarihleri arasında Çin’i ziyaret edeceğini belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Bilinken’in ziyareti çerçevesinde başkent Pekin ve Şanghay’da Orta Doğu’daki kriz, Ukrayna’daki savaş, Güney Çin Denizi’ndeki sorunlar dahil olmak üzere ikili, bölgesel ve küresel konularla ilgili Çinli üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacağı belirtildi. Açıklamaya göre Blinken ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Kasım ayında California’daki zirvede, narkotikle mücadele iş birliğinin yeniden başlatılması, ordular arası iletişim, yapay zeka ve halklar arası bağların güçlendirilmesi konularında verdiği taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik devam eden çalışmaları ele alacak. Blinken aynı zamanda, ikinin ülkenin aynı fikirde olmadığı alanlarda bile rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmesinin önemine değinecek.

Ülkeye ikinci kez ziyaret gerçekleştirecek ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Haziran 2023’te Çin’e gitmişti. 2 Nisan’da telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise son olarak Kasım 2023’te ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) çerçevesinde bir araya gelmişti.



Dışişlerİ Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile Washington’da görüştü.

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