Alman Bakanlar Baerbock ve Faeser Deprem Bölgesine Geliyor

Baerbock ve Faeser, deprem bölgesini ziyaret ederek afetten etkilenenlerle dayanışma mesajı vermek istiyor.

40 binden fazla insanın yaşamına mal olan Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 2 hafta geçmişken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) yarın Türkiye’ye geliyor.

Federal Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christian Wagner, bakanların deprem bölgesinde depremzedelerin yanı sıra Alman yardım kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşmeler planladığını bildirdi. Wagner, Berlin’de yaptığı açıklamada, Baerbock ve Faeser’in yarın Kahramanmaraş’a giderek depremlerden zarar gören bölgeleri ziyaret edeceklerini ifade etti.

Alınan bilgiye göre, iki bakan Pazarcık’ta çadır kent ziyareti yapacak ve kitle örgütü temsilcileriyle görüşecek. Almanya’nın deprem bölgelerinde zarar gören depremzedelere vize kolaylığı sağlanacağının açıklanmasının ardından iki bakanın, Antep’teki vize ofisini de ziyaret etmelerinin beklendiği öğrenildi.

Türkiye ve Suriye’yi vuran şiddetli depremlerin ardından Almanya, Federal Teknik Yardım Ajansı’ndan Türkiye’ye kurtarma ve kurtarma ekipleri göndererek her iki ülkeye de yardım malzemesi ulaştırmıştı. Malzemeler ağırlıklı olarak çadırlar, battaniyeler, ısıtıcılar ve jeneratörleri içeriyordu. Ayrıca bir günlük gezide afet bölgesinden gelenlere yönelik basitleştirilmiş vize prosedürüne ilişkin görüşmeler yapılacak. Federal hükümet, depremzedelerin mümkün olduğunca bürokratik olmayan bir şekilde geçici olarak akrabalarının yanında kalmalarını mümkün kılmak istiyor.

Alman Tagesschau gazetesinin haberine göre Almanya’daki Türk toplumu Türkiye’deki depremden etkilenenlere vize verilmesini yetersiz görüyor. ARD ve ZDF’nin ortak sabah programında Almanya Türk Toplumu eş başkanı Aslıhan Yeşilkaya-Yurtbay, basitleştirilmiş prosedürlerin şimdiye kadar yavaş ilerlediğini belirterek “Sonuçta maalesef bu, umulduğu kadar bürokrasiden bağımsız değil. Sadece birinci ve ikinci dereceden akrabalar değil, kapsamın genişletilmesi gerekiyor. Orada aile üyeleri olmayan insanlar da mağdur” diye konuştu.

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