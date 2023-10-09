Son Dakika: AB Filistin’e Yardımı Kesti

Son dakika gelişmesi… AB, Filistinlilere yardım fonunu askıya aldı.

Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Olivér Várhelyi, Avrupa Birliği’nin Filistinlilere yapılan tüm ödemeleri askıya aldığını açıkladı.

Tüm projelerin inceleme aşamasında olduğunu söyleyen Várhelyi, tüm yeni harcamaların bir sonraki duyuruya kadar yapılmayacağını duyurdu.

Hamas’ın İsrail’e yönelik büyük saldırısının ardından AB, Filistinlilere yaptığı kalkınma yardımını askıya alıyor ve 700 milyon avro tutarındaki yardım fonlarını gözden geçiriyor.

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