Beyrut’ta büyük patlamalar meydana geldi

İsrail’in, Hizbullah’ı hedef alan hava saldırılarının bir gece daha devam ettiği Beyrut Uluslararası Havalimanı’nın hemen dışında düzenlediği bombardımanda büyük patlamalar meydana geldi.

Hedef belirsizdi ancak havaalanı başkentteki Hizbullah’ın kalesi olan Dahieh’in sınırındaydı. Cuma günü şafak vakti şehrin üzerinde duman sütunları görülebiliyordu.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı, son 24 saatte İsrail’in kara ve hava saldırılarında 37 kişinin öldüğünü, 151 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Lübnan ordusu ise İsrail güçlerinin Hizbullah’a yönelik işgalini sürdürmesi ve 20 kasaba ve köyün daha boşaltılması emri vermesi üzerine ülkenin güneyinde iki askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu yorum yapmadı ancak birliklerinin sınıra yakın Hizbullah savaşçılarını öldürdüğünü söyledi. Hizbullah, sınırın her iki tarafında İsrail birliklerini hedef aldığını söyledi.

Beyrut’ta ölenlerin sayısı artıyor

Lübnan ordusu askerlerine yönelik iki ölümcül saldırı, işgalin üçüncü tam gününde, perşembe günü sadece birkaç saat arayla gerçekleşti.

Ordu, ilk olayda, “Lübnan Kızılhaçı’nın Taybeh köyünde gerçekleştirdiği tahliye ve kurtarma operasyonu sırasında İsrailli düşmanın saldırısı sonucu” bir askerin öldüğünü, bir askerin de yaralandığını bildirdi.

Kızılhaç, gönüllülerinden dördünün de hafif yaralandığını ve hareketlerinin BM barış gücüyle koordine edildiğini bildirdi.

Ordu, ikinci olayda “İsrail düşmanının Bint Jbeil bölgesindeki bir ordu karakolunu hedef almasının ardından” bir askerin daha öldürüldüğünü söyledi.

Lübnan ordusu, “Karakoldaki personel ateş kaynaklarına karşılık verdi” açıklamasında bulunarak, müdahil olmadığı nadir bir çatışmaya müdahil oldu.

İsrail‘in Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı’na hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Türkiye’de ilk kez tek parça halinde mozaik gün yüzüne çıktı