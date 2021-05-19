Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Joe Biden’e İsrail tepkisi

ABD Başkanı Biden’ın İsrail’e silah satışı onayına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi ciddi manada orantısız bir şekilde Gazze’ye saldırılan bu olayla da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz” dedi. Erdoğan, “Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum” ifadelerini de kullandı.

ABD’de Joe Biden yönetiminin İsrail’e 735 milyon dolarlık silah satışını onaylamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sert tepki geldi.

“LAFA GELDİĞİNDE SİLAHSIZLANMA DİYE KONUŞUYORLAR”

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

* Kudüs’ten ve Filistin’den gelen acı haberlerin burukluğu içerisinde geçirdik. Maalesef birilerinin “Kudüs’ten bize ne” yaklaşımlarına şahit olabiliyorsunuz.

* Hz. İbrahim’den Hz. Süleyman’a kadar, Resulü Ekrem’in Mirac’a çıktığı yer Mescid-i Aksa’dadır. Hz. Ömer Kudüs’ü fethettiğinde Hristiyanlara dokunmamıştır.

* Kudüs’ün bugünkü fiziki görüntüsü, Osmanlı padişahlarının eseridir. Asırlarca ecdadımız mübarek yeri korumak, oradaki her dinden insanı huzur içinde yaşatmak için çalışmaktır. Osmanlı 1917’de Gazze ve Kudüs’ü saldırıları karşılamakta zorlanmıştır.

* Gazze’ye yapılan ilk iki saldırıyı üstlenen Osmanlı ordusu, düşmanın takviyeyle 110 bine çıkan asker sayısı yüzünden 3. saldırısı sonucu geri çekilmek zorunda kalmıştır. 9 Aralık 1917’den orayı muhafaza etmek için bırakılan artçı birliktenmiş.

* Iğdırlı Hasan onbaşı o günden beri Mescid-i Aksa’dan ayrılmamıştır. Bugün Biden’ın ciddi bir İsrail’in silah onayıyla ilgili imzasını gördük. O da bakıyoruz ki çok çok önemli 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma diye konuşuyorlar.

* Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırı ile Gazze’ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda siz kanlı ellerinizde bir tarih yazıyorsunuz. Bunu bize söylemeye mecbur ettiniz. Biz bu konularda daha fazla duramayız, durmayacağız.

“BUNLAR 5-6 YAŞINDAKİ YAVRULARI ÖLDÜRECEK KADAR KATİL”

* 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Filistin toprakları da kanla zulümle yıkanıyor. Siz de buna destek veriyorsunuz.

* Her ne olursa olsun bize düşen görev, mazlumun yanında yer almak, onun hakkını hukukunu gözetmektir. İsrail, BM kararlarını hiçe sayarak saldırılarına devam etmesi bölgedeki acıları arttırmıştır.

*Filistin halkının intifada olan İsrail saldırılarına karşı hep yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Sınırları belli olmayan İsrail devleti, insanlığa karşı suç işlemeyi sayanların elinde terör aygıtına dönüşmüştü. Kendi başbakanlarını dahi öldürmekten çekinmeyecek kadar işi ileri götürmüşlerdir.

* Bir Yahudi başbakan bana öyle demiştir. “Generalliğimde ne zaman ki Filistinlileri öldürüyordum, bana en büyük zevki o veriyordu.” Türkiye ziyaretinde bu şahıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bunları söylüyordu. Bunlar zaten terörden gelmişlerdir. Hepsi terör içerisinde yetişmiştir. Şuanki de aynı.

* İsrail’in Gazze ve Filistin’e saldırıları da uluslararası yardımda karşılığını bulamamıştır. İsrail burada hukuk tanımazlığını bir kez daha göstermiştir. Bunlar 5 yaşında 6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar katil. Kadınları yerde süründürecek kadar katil. Kadınları yerde süründürecek kadar katil. Aynı sudan beslenenler de maalesef bunları destekliyor.

“AVUSTURYA DEVLETİNİ TELİN EDİYORUM”

* Bir yandan Kudüs’ün mahremiyetine el uzatan, içinde medya gruplarının olduğu binayı yerle bir ederler işte bu terör devleti İsrail’dir.

* Siz orantısız güç kullanıyorsunuz. Siz savaş uçaklarınızla birlikte Gazze’ye bomba yağdırıyorsunuz. Gazze’nin savaş uçağı var mı? Yok. Kimi aldatıyorsunuz.

* Filistinli çocukların bombalarla ölmesiyle ilgilenmeyenler, İsrailli çocukların siren sesleriyle korkmasını göstermektedir. Filistin’de yaşanan trajediye arkasını dönenler aslında yarın başlarına geleceklerin tohumlarını ekmektedir.

* Şu anda Avrupa’ya sesleniyorum, şu anda onlara bir şey hatırlatıyorum: Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum. Böyle bir resmi makama bir terör devletinin bayrağını çekmek terörle izdüşümü bir hayat yaşamak demektir. Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara bırakmak istiyor.

* Aynı şekilde İsrail’in Kudüs’te ve Gazze’de yaptıklarına destek veren diğer ülkelerde çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe, insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklardır.

* Türkiye tıpkı Kıbrıs’ta olduğu gibi Filistin’de de iki devletli adil çözümden yana olduğunu belirtmektedir. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulması için her platformda çaba göstereceğiz.

* Artık Kudüs konusunda ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Kudüs’ün kalıcı huzura ve barışa ulaşması için herkesin fedakarlık yapması gerekiyor.

* Papa Fransuva ile yaptığım görüşmede bu hissiyatımı paylaştım. Şu teklifi yapıyoruz: Kudüs’ün üç dinin temsilciler tarafından yönetilmesi günümüz şartların en tutarlı yol olacaktır. Aksi takdirde bu kadim şehirde barışı sağlamak kolay görünmüyor.

* Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya saldırıları fitili ateşlenen bomba etkisi yaratmaktadır. Bu tehdidin önüne geçmenin en hızlı yolu teklif ettiğimiz şeklinde yeni bir yönetim statüsüne kazandırmaktır.

* BMGK, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer tüm uluslararası kuruluşları harekete geçmeye çağırıyoruz. Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlarda her türlü desteği vereceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyoruz.