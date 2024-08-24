Dünyanın en yaşlı insanı kimdir? Tomiko Itooka kim?

‘Guinnes Dünya Rekorları’na göre dünyanın en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Maria Branyas’tı. Branyas kısa bir süre önce yaşama gözlerini yumdu. Bu gelişmenin ardından dünyanın en yaşlı insanı unvanı Japon asıllı 116 yaşındaki Tomiko Itooka’ya geçti.

Tomiko Itooka kimdir?

Japon asıllı Tomiko Itooka 23 Mayıs 1908’de Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya geldi. Dört çocuk annesi olan Tomiko, şu anda Japonya’nın Ashiya şehrinde bulunan bir huzurevinde yaşıyor.

Guiness’ten aktarılan bilgilere göre,Tomiko Itooka’nın 20 yaşında yaptığı evlilikten ikisi kız, ikisi erkek olmak üzere toplam dört çocuğu bulunuyor.

Lise çağında voleybol oyuncusu olan Itooka, kocasının 1979’daki ölümünden sonra bile son derece aktif bir hayat tarzını sürdürdü. Japonya’nın Nara bölgesinde 10 yıl boyunca tek başına yaşarken Kongo Sıradağları’ndaki Nijo Dağı’na tırmanmak da dahil olmak üzere pek çok dağcılık aktiviteleriyle ilgilendi.

70’li yaşlarında Japonya’nın en yüksek ikinci yanardağı olan 3.067 metrelik Ontake Dağı’na iki kez tırmandı ve bu tırmanışı yürüyüş botları yerine spor ayakkabıları eşliğinde yaparak rehberini şaşkına çevirdi.

80’lerinde ise Osaka 33 Kannon Hac Yolculuğu’na katılarak 33 tapınağı ziyaret etti ve 100 yaşında Japonya’nın Ashiya Tapınağı’nın taş basamaklarını bastonu olmadan tırmandı.

Rusya‘nın Volgograd bölgesindeki hapishanede isyan çıktı.

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