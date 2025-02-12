Elon Musk’ın ‘Şeffaflık’ sözüne karşın derin gizlilik!

Elon Musk, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, federal hükümette reform yapmak için oluşturduğu “Department of Government Efficiency” (Doge) ekibinin maksimum şeffaflıkla çalıştığını iddia etti. Ancak ekibin operasyonları büyük ölçüde gizlilik içinde yürütülüyor.

USAID Hakkında Kanıtsız Yolsuzluk İddiası

Musk, herhangi bir delil sunmadan, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nda (USAID) görev yapan bazı yetkililerin rüşvet aldığını ve bazı devlet yetkililerinin görevdeyken on milyonlarca dolar servet biriktirdiğini öne sürdü. Ancak bu iddialar için somut bir kanıt sunmadı.

Doge Ekibinin Gizli Yapısı

Doge ekibi, federal hükümetin yaklaşık 20 farklı kurumunda köklü değişiklikler yaparak bürokratik yapıyı sarsıyor. Ancak ekip üyelerinin kimlikleri gizleniyor ve kamuoyuna açıklanmıyor. Hatta bazı ekip üyeleri, devlet kurumlarındaki yetkililere soyadlarını bile paylaşmamaya özen gösteriyor.

Musk’ın kendisi de Beyaz Saray tarafından “özel hükümet çalışanı” olarak tanımlandı ve bu statü, onun mali kayıtlarının kamuya açıklanmasını gerektirmiyor. Doge ekibinde yaklaşık 40 kişi olduğu tahmin edilse de, kesin sayı bilinmiyor.

Öte yandan, Wall Street Journal’ın 25 yaşındaki Doge çalışanı Marko Elez’in anonim X hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ortaya çıkarmasının ardından Musk, bu haberi yapan gazetecinin kovulmasını istemesiyle dikkat çekti.

Beyaz Saray İçin Kontrolden Çıkan Güç Mü?

Doge ekibi teknik olarak Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles’a bağlı. Ancak Musk’ın hükümet içindeki etkisi o kadar büyük ki, bazı kararlarının Beyaz Saray’ı bile hazırlıksız yakaladığı belirtiliyor.

Musk’ın Oval Ofis’te Trump ile birlikte yaptığı açıklamalar sırasında, ABD Başkanı yeni yürütme emirlerini imzalarken, Musk siyah bir “Dark Maga” şapkası takıyordu. Yanında ise oğlu X bulunuyordu.

Çıkar Çatışması Endişeleri

Musk’a, Doge ekibinin ABD Savunma Bakanlığı gibi, hem SpaceX’in sözleşmeler yaptığı hem de şirketinin bazı faaliyetleri nedeniyle soruşturma altında olduğu kurumları hedef alıp almadığı soruldu. Musk, çıkar çatışması olmadığını savunarak, “Ben sözleşmeleri imzalayan kişi değilim, bunları SpaceX’teki insanlar yapıyor” dedi.

Ancak Doge ekibinin hızla ve radikal biçimde devlet kurumlarını dönüştürmesi endişelere yol açıyor. Musk, yanlış kararların geri alınacağını belirtse de, mahkemelerin aldığı tedbir kararlarına bile sert tepki veriyor. Hatta, Hazine Bakanlığı’nın Doge’nin ödeme sistemlerine erişimini engelleyen mahkeme kararına karşı gelen paylaşımları teşvik etmesi, yargıyla açık bir gerilim içinde olduğunu gösteriyor.

Musk’ın Oval Ofis’te yaptığı “maksimum şeffaflık” vurgusuna rağmen, Doge ekibinin kimliklerini gizlemesi, faaliyetlerinin ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmaması ve mahkeme kararlarına meydan okuması, şeffaflıktan çok gizlilik içinde çalıştığını gözler önüne seriyor.



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