Galatasaray Transfer Hamlesini Yaptı

Galatasaray transfer yaptı. Süper Lig’in en kaliteli yerli oyuncularından biri olan Trabzon Temsilcisi Trabzonspor‘un başarılı sol beki Evren Eren Elmalı ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek amacıyla uzun süredir peşinde olduğu milli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, transferin finansal detayları da paylaşıldı. Buna göre Galatasaray, Trabzonspor’a net 129.717.700 TL bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanı sıra net 18.531.100 TL tutarında şarta bağlı ödeme yapılacağı da bildirildi. Ayrıca, futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda, elde edilecek transfer kârının %25’i Trabzonspor’a ödenecek.

Eren Elmalı’nın Galatasaray ile Anlaşma Detayları

Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki futbolcuyla 2024-2025 sezonunun kalan bölümünden başlayarak, 2028-2029 sezonu için uzatma opsiyonunu elinde tutan bir sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretler şu şekilde:

• 2024-2025 sezonunun kalan bölümü: 14.000.000 TL

• 2025-2026 sezonu: 45.000.000 TL

• 2026-2027 sezonu: 55.000.000 TL

• 2027-2028 sezonu: 65.000.000 TL

• Kulübün opsiyon hakkını kullanması halinde, 2028-2029 sezonu: 75.000.000 TL

Bu transferle Galatasaray, savunma hattını önemli bir isimle güçlendirirken, beşinci yıldız hedefi doğrultusunda kadro derinliğini artırmaya devam ediyor. Ancak Eren Elmalı’nın UEFA kadrosuna dahil edilmemesi, taraftarlar arasında transferde geç kalındı bağlamında büyük bir tartışma konusu oldu. Teknik heyetin bu tercihi hangi gerekçelerle yaptığı merak edilirken, oyuncunun ligin ikinci yarısında nasıl bir performans göstereceği şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

Galatasaray’ın Transfer Ettiği Eren Elmalı Kimdir?

Doğum Tarihi: 7 Temmuz 2000

Doğum Yeri: İstanbul, Türkiye

Mevki: Sol Bek, Stoper, Sol Kanat (Orta Saha)

Boy: 1.78 m

Millî Takım: Türkiye (14 maç)

Eren Elmalı, futbol kariyerine 2011 yılında Kartalspor altyapısında başladı. Buradaki başarılı performansıyla dikkat çeken genç sol bek, 2018 yılında Kasımpaşa’ya transfer oldu. 2019 yılında Silivrispor’a kiralanarak profesyonel kariyerine ilk adımını attı ve burada 25 maçta forma giydi. 2020’de Kasımpaşa’ya dönen ve Süper Lig’de düzenli olarak oynamaya başlayan Elmalı, özellikle 2021-2022 sezonundaki performansıyla büyük takımların dikkatini çekti.

2022 yazında Trabzonspor’a transfer olan milli sol bek, bordo-mavili formayla 86 maça çıktı ve savunmadaki istikrarlı performansıyla beğeni topladı. Aynı dönemde A Milli Takım’a çağrılan Eren Elmalı, 2022’den bu yana 14 kez milli formayı giydi.

Savunmadaki başarılı müdahaleleri, hızı ve ofansif katkılarıyla dikkat çeken Eren Elmalı, Galatasaray formasıyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Asıl mevkisi sol bek olan oyuncu, gerektiğinde stoper ve orta sahanın sol kanadında da görev alabiliyor. Bu çok yönlülüğü sayesinde Galatasaray’ın savunma hattında farklı alternatifler oluşturması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların transfer hamleleri, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını daha da kızıştırırken, genç futbolcunun Galatasaray’daki ilk maçına ne zaman çıkacağı büyük bir merak konusu. Taraftarlar, Eren Elmalı’nın Galatasaray formasıyla nasıl bir performans göstereceğini heyecanla bekliyor.