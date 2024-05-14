İsrailli protestocular Gazze’ye giden yardım tırlarına engel oldu

İsrailli protestocular Pazartesi günü Gazze’ye giden yardım kamyonlarını engelledi, yiyecek paketlerini yola fırlattı ve işgal altındaki Batı Şeria’da tahıl torbalarını parçaladı.

Gazze’ye yardım taşıyorlardı

El Halil’in batısındaki Tarkumiye kontrol noktasında bekletilen TIR’lar Ürdün’den gelerek insanların acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu Gazze Şeridi’ne doğru yola çıktı.

Beyaz Saray, yardım konvoylarının “yağmalanmasını” “tam bir rezalet” olarak nitelendirerek saldırıyı kınadı.

Protestonun arkasındaki grubun Gazze’de İsrailli rehinelerin tutukluluğunun devam etmesine karşı gösteri yaptıklarını söyledi.

Yardım kolilerinin üzerlerine bastılar

Sosyal medyada paylaşılan doğrulanmamış görüntülerde, protestocuların kamyonlardaki kutuları yere devirdiği ve düştükten sonra da üzerlerine bastıkları görülüyor.

Akşamın ilerleyen saatlerinde araçların ateşe verildiğini gösteren bazı videolar ortaya çıktı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre protestoyu organize etmekten Tzav 9 aktivist grubu sorumluydu.

İsrail basınında çıkan haberlerde, grubun İsrailli rehineler Gazze’de tutulurken Gazze’ye insani yardım transferini durdurmaya çalışan sağcı bir grup olduğu belirtiliyor.

Bir protestocu AFP haber ajansına Pazartesi günü kontrol noktasında olduğunu çünkü yardım kamyonlarının “diğer askerleri ve diğer İsrail vatandaşlarını öldürmeye çalışan Hamas’ın eline doğru yola çıktığını” duyduğunu söyledi.

‘Rehineler bırakılmadıkça yiyecek gönderilmesin’

33 yaşındaki Hana Giat, İsrailli rehineler “sağlıklı ve canlı” olarak iade edilene kadar “Gazze’ye yiyecek girmemesi gerektiğini” söyledi.

Jerusalem Post tarafından aktarılan bir açıklamada Tzav 9, “bugün hareketimizin değerleriyle uyumlu olmayan eylemler işlendi” diyerek protestocuların bazı eylemlerini reddetti.

Ancak, “kamyonların bloke edilmesinin, ‘son rehineler dönene kadar hiçbir yardımın geçemeyeceğini’ haykırdığımız etkili ve pratik bir adım olduğunu” da ekledi.

Avukatlarının açıklamasına göre gösteride biri reşit olmayan dört protestocu tutuklandı.

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, protestocuların davranışlarının “tamamen ve kesinlikle kabul edilemez” olduğunu ve Beyaz Saray’ın endişelerini “İsrail hükümetinin en üst kademesine” ilettiğini söyledi.

Yardım tırlarının varış noktası olan Gazze’deki insani durum, uluslararası toplumda pek çok kişi için ciddi bir endişe kaynağı.

BM’nin Dünya Gıda Programı, Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin “tam anlamıyla bir kıtlık” yaşadığı konusunda uyardı.

Çoğu Filistinlinin sığındığı güneyde, İsrail’in Doğu Refah’ta bir operasyon başlatarak Mısır üzerinden yardım giriş noktasını kapatmasının ardından insani durum kötüleşti.

Yardım kuruluşları, güneydeki bir başka sınır kapısı olan Kerem Şalom’dan da malzeme temininin, buradaki güvenlik durumu nedeniyle son derece zor olduğunu söylüyor.

İsrail uzun süredir Gazze’ye ve Gazze içinde insani yardım dağıtımını kolaylaştırmaya kararlı olduğunu savundu ve Hamas’ı sivillere yönelik yardımları çalmakla suçladı.

Olay, bir BM personelinin Gazze’deki hastaneye giderken öldürüldüğü ve bir başkasının da yaralandığı gün meydana geldi.

Pazartesi günkü olay İsrail’in savaşta ve terörizmde hayatını kaybedenlere saygılarını sunmayı bıraktığı anma gününe denk geldi.

İsrail savunma bakanlığına göre, terör saldırılarında ölen 834 kişinin yanı sıra güvenlik güçlerinden 826 kişinin ismi de bu yıl ülkede ölenler listesine eklendi.

Bunların neredeyse tamamı 7 Ekim Hamas saldırılarından ve ardından Gazze’de yaşanan savaştandı.

İsrailli yetkililere göre İsrail, Hamas’ın geçen yıl güney İsrail’e düzenlediği saldırıya yanıt olarak Gazze’de askeri bir harekat başlattı; bu saldırıda yaklaşık 1.200 kişi öldü, 252 kişi de rehin alındı.

Bölgenin Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre, o tarihten bu yana Gazze’de 35.090’dan fazla insan öldürüldü.

İsrail’in saldırısı Gazze Şeridi’ne odaklanmışken, İsrailli yerleşimciler ile Batı Şeria’daki Filistinliler arasındaki gerilim savaşın başlangıcından bu yana arttı.

Yerleşim gözlemcisi Peace Now’a göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki 160 yerleşim biriminde yaklaşık 700.000 İsraillinin yanı sıra 2,7 milyon Filistinli yaşıyor.

İsrail buna karşı çıksa da, uluslararası toplumun neredeyse tamamı yerleşimleri yasa dışı buluyor.

Filistin Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastanelerin hizmet dışı kaldığı duyuruldu.

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