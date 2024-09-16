Gazze Şeridi’nde bir gazeteci daha öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Gazze’de katliam devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda, gazeteci Abdullah Şekşek’in hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin basınında çıkan haberlerde gazeteci Şekşek’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Medya Ofisinin açıklamasında, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde öldürülen gazetecilerin sayısının 173’e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun gazetecileri hedef alması kınandı ve gazetecilerin öldürülmesinden İsrail’in sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’de gazetecileri “Filistin’in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü” ifade edilmişti.

İsrail ordusunun son 10 günde Gazze‘ye yönelik düzenlediği saldırılarda 321 Filistinli öldü.