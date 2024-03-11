Dünya

Güney Kore’de doktor grevlerine çözüm bulundu

Güney Kore’de grevden etkilenen hastanelere askeri doktorlar gönderilmesine karar verildi.

Aslı11/03/2024
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Güney Kore’de grevden etkilenen hastanelere askeri doktorlar gönderilmesine karar verildi.
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Güney Kore’de asistan ve stajyer doktorların greve çıkması sağlık sistemini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Cho Kyoo-hong yaptığı açıklamada, grevden etkilenen hastanelere askeri doktorlar ve halk sağlığı merkezlerinde görevli doktorların gönderileceğini duyurdu. Cho, 20 askeri doktor ile halk sağlığı merkezlerinden 138 doktorun 1 ay boyunca 20 hastanede görev yapacağını söyledi.

Güney Kore’de sağlık krizi

Güney Kore’deki eğitim hastanelerinde görevli asistan ve stajyer doktorlar, hükümetin üniversitelere daha fazla tıp öğrencisi kabul etme planını protesto etmek amacıyla 20 Şubat’ta greve başlamıştı. Grev nedeniyle rutin sağlık hizmetleri aksarken, ameliyat gibi ciddi medikal operasyonların da yapılamadığı açıklanmıştı. Güney Kore hükümeti greve katılan doktorlara yeniden işbaşı yapmaları için 29 Şubat’a kadar süre vermiş, görevine dönmeyen doktorların 1 yıla kadar tıbbi lisans iptali, 3 yıl hapis ya da 30 milyon won (yaklaşık 733 bin lira) para cezasına çarptırılabileceği belirtilmişti.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta hükümetin işe dönme emrine karşı gelen yaklaşık 7 bin stajyer doktorun lisansının askıya alınması için işlemlere başlandığını açıklamıştı.

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Aslı11/03/2024
79 1 dakika okuma süresi
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Aslı

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