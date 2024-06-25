Güney Kore ile Kuzey Kore arasında çöp balonu krizi

Güney Kore Salı günü, Kuzey Kore’nin çöp taşıyan balon fırlatmalarına yeniden başlamasının ardından rakipler arasındaki Soğuk Savaş tarzı kampanyaların son döneminde Pyongyang karşıtı cephe hattı propaganda yayınlarını yeniden başlatmakla tehdit etti .

Pazartesi gecesi, Kuzey Kore, Mayıs ayının sonlarından bu yana beşinci kampanyasında sınır boyunca plastik çöp torbaları taşıyan dev balonlar uçurdu; bu, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla siyasi broşürler uçurmasına açık bir tepkiydi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol: Mantıksız bir provokasyon

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore’nin balon faaliyetlerini “aşağılık ve mantıksız bir provokasyon” olarak nitelendirdi.

1950-53 Kore Savaşı’nın başlamasının 74. yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada Yoon, Salı günü, Güney Kore’nin, Kuzey Kore’nin herhangi bir provokasyonuna karşı ezici bir çoğunlukla karşılık vermek için sıkı bir askeri hazırlığı sürdüreceğini söyledi.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin son harekâtında yaklaşık 350 balon uçurduğunu ve bunlardan yaklaşık 100 tanesinin çoğunlukla Seul ve yakın bölgelere olmak üzere Güney Kore topraklarına indiğini söyledi. Seul sınırdan yaklaşık 40-50 kilometre (25-30 mil) uzakta. Ordu, Kuzey Kore balonlarının taşıdığı çöplerin çoğunun kağıt olduğunu ve herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadığını söyledi.

Kuzey Kore daha önceki balon fırlatmalarında gübre , sigara izmaritleri ve atık pillerin yanı sıra kumaş artıkları ve atık kağıtları da Güney Kore’nin çeşitli yerlerine bırakmıştı. Büyük bir hasar bildirilmedi. Buna yanıt olarak Güney Kore, altı yıl aradan sonra ilk kez devasa hoparlörleri 9 Haziran’da sınır boyunca yeniden konuşlandırdı ve Kuzey Kore karşıtı propaganda yayınlarına kısa süreliğine yeniden başladı .



Güney Kore‘nin başkenti Seul’de bir fabrikada yangın çıktı. Pil fabrikasında çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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