Hindistan’da 24 saatte 314 bin vaka tespit edildi

Aralık 2019’da başlayan koronavirüs hızla tüm dünyaya yayıldı. Her gün dünyanın dört bir yanında binlerce kişi koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 104 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 184 bin 657’ye yükseldi.

Son 24 saatte 314 bin 835 yeni vakayla Hindistan, ABD’de 8 Ocak’ta görülen dünya genelindeki en fazla günlük vaka sayısını geriden bırakırken, ülkede toplam vaka sayısı 15 milyon 924 bin 806 oldu.

67 bin 468 vaka ile Maharaştra, 33 bin 106 ile Uttar Pradeş ve 24 bin 638 ile Delhi en fazla günlük vaka artışının kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısının 13 milyon 454 bin 880’e ulaştığı ülkede, 2 milyon 291 bin 413 kişinin tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin “çökme noktasında” olduğu uyarısını yaptı.

Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi’deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulundu.

En yüksek vakanın kaydedildiği ülke

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020’de kaydedildiği Hindistan’da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020’de 97 bin 859’a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat’ta 8 bin 587’ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan 2 Nisan’dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

Şimdiye kadar 132 milyonu aşkın aşı yapıldı

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 132 milyon 330 bin 644 doza ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği “Ourworldindata.org” internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin’in ardından “dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke” oldu.

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