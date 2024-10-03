Dünya

Husiler, Yafa’ya saldırı düzenledi

Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da "hayati bir hedefe" saldırı düzenlediğini açıkladı.

Aslı03/10/2024
87 Bir dakikadan az
Husiler, Yafa'ya saldırı düzenledi
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Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, yayımladığı video kaydında, insansız hava araçlarıyla (İHA) Yafa kentinde “hayati bir hedefin” vurulduğunu kaydetti.

Saldırının İsrail tarafından engellenemeden amacına ulaştığını ifade eden Seri, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları durana kadar operasyonlarının süreceğini belirtti.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler kimdir?

Husiler ya da resmî adıyla Ensarullah, Yemen’de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi’den almıştır.

Orta Doğu’daki savaş büyümeye başladı. İsrail ordusu, İran’ın kendilerine füze gönderdiğini duyurdu.

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Aslı03/10/2024
87 Bir dakikadan az
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