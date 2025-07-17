Irak’ta alışveriş merkezinde yangın: En az 50 ölü

Irak’ın doğusundaki El-Kut kentinde bulunan büyük bir alışveriş merkezinde gece saatlerinde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti ya da yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yangının sebebi henüz netleşmedi. Vali Mohammed el-Miyahi, bina ve alışveriş merkezi sahibine dava açıldığını duyurdu.

Irak’ta geceyi yangın aydınlattı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, El-Kut’taki beş katlı bir binanın alevler içinde kaldığını ortaya koydu. Yangının hipermarketin bulunduğu yapının tamamını sardığı ve itfaiye ekiplerinin gece boyunca yoğun müdahale ettiği görüldü.

Valilikten ilk açıklama: 50’den fazla can kaybı

Wasit Valisi Mohammed el-Miyahi, yangının bilançosunu “yaklaşık 50 kişi, şehit ve yaralı” sözleriyle duyurdu. Yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısının artmasından endişe edilirken, resmi kaynaklar net rakamların önümüzdeki saatlerde açıklanacağını bildirdi.

Soruşturma başlatıldı, suç duyurusu yapıldı

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, valilik olayla ilgili soruşturma başlattı. INA devlet haber ajansına göre, valilik tarafından alışveriş merkezinin sahibi ve bina yönetimi hakkında yasal süreç başlatıldı. Vali el-Miyahi, “Bina sahibi ve alışveriş merkezi aleyhine dava açtık” dedi.

İlk bulgular 48 saat içinde açıklanacak

Yangının nedeni henüz açıklanmazken, valilik tarafından yürütülen soruşturmada elde edilecek ilk bulguların 48 saat içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Olay yerindeki incelemeler sürüyor.

