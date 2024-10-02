İsrail Gazze’de okul ve yetimhane vurdu
İsrail, Gazze'de vatandaşların barındığı okul ve yetimhaneyi bombaladı.
İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinde yerinden edilenlerin barındığı bir okul ve yetimhaneyi bombalaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze’nin Tuffah Mahallesi’ne bağlı Zerka bölgesinde, yerinden edilmiş kişilerin barındığı Maskat Okulu’nu bombaladı.
Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 17 kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçakları yetimhaneyi vurdu
İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı Emel Yetimler Enstitüsü’nü de bombaladı.
Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Emel Yetimler Enstitüsü’nü bombalaması sonucu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail‘in kendilerine saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini açıkladı.
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