İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı ele geçirdi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine dün akşam başlatılan hava saldırılarının ardından, insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını ele geçirdiğini açıkladı.

Refah kentine hava saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine dün gece hava saldırısı başlattı. Kentin doğusuna yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, sivillerin tamamının bölgeden tahliye edilip edilmediğine bakmadan bölgeyi hedef aldı. Yerinden edilmiş 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah’ta başlatılan saldırıları dünya endişeli gözlerle izlerken, dünya liderleri sadece açıklama yapmakla yetindi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 401. Zırhlı Tugayı’nın sabah saatlerinde Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını ele geçirdiği bildirildi. Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun insani yardımların Gazze Şeridi’ne girdiği Refah Sınır Kapısı ile kentin doğusundaki Salah al-Din yolu arasındaki bağlantıyı kestiğini aktardı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır’a, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından iletilen “ateşkes önerilerine” onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah’ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah’ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail ordusunun yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Gazze’nin Refah Sınır Kapısı, insani yardımların girişinde ana geçiş noktası ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası niteliği taşıyor.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849’u kadın olmak üzere 34 bin 735 Filistinli öldürüldü, 78 bin 108 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Refah sınır kapısının önemi nedir?

Refah sınır kapısı olarak da bilinen Refah Gazze sınır kapısı, Gazze Şeridi ile Mısır arasında kritik bir giriş ve çıkış noktasıdır. Gazze halkı için büyük önem taşıyor çünkü onların dış dünyaya erişmesinin birkaç yolundan birini temsil ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze‘ye yönelik açıklamalarda bulundu.

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