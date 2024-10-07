İsrail, şimdi de Humus’a mı saldırdı?

Beşşar Esed rejimi, İsrail’in Suriye’nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini öne sürdü.

İsrail’in Suriye’yi hedef aldığı ileri sürüldü

Rejimin haber ajansı SANA’nın haberinde, Suriye’nin orta bölgesinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelere karşı koydu.” ifadesi kullanıldı.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesaplarında da Suriye’nin Humus ilinde patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

Diğer yandan, konuya ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürürken kuzeyde kara saldırısı başlattı.

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